Lugar de avô é na escola!

Será que existe alguém mais experiente que o meu avô? Em meio aos conselhos e boas histórias, essa relação é puro encantamento. Para eternizar esses momentos, a coleção “Imigrantes do Brasil” remontou as nossas raízes e trouxe enredos baseados na relação entre avós imigrantes e seus netos.

Ao longo do último mês, os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I viajaram pelas páginas dos livros e entenderam como era a vida na cidade de São Paulo no início do século, bem como a contribuição que seus avós e bisavós trouxeram para o Brasil que conhecemos hoje.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em cada história, uma bela homenagem e muito aprendizado! Na Unidade Campo Belo, os alunos conversaram com a autora do livro Meu Avô Árabe, Maísa Zakzuk, que compartilhou fotos, documentos e outras lembranças. Por lá, a turma também teve o privilégio de encontrar um avô português e engatar um papo animado.

Já a Unidade Sócrates recebeu duas importantes visitas: um avô italiano e outro chinês. Eles contaram histórias, mostraram documentos e, claro, não faltaram abraços!