Mil e uma histórias

Era uma vez uma professora de Literatura chamada Sherazade. Ela fez uma verdadeira imersão dos seus alunos do 4º ano no universo dos contos árabes. Eufóricos e muito interessados, eles vivenciaram momentos de puro encanto e imaginação.



A primeira leitura dramatizada dos contos de As mil e uma noites foi feita na sala de Teatro do Magno, quando os alunos leram “O mercador e o gênio”. Como passo seguinte, a professora Tamara disponibilizou canções árabes no Google Classroom e indicações literárias na Biblioteca. Outros momentos de imersão nos contos árabes vieram para intensificar o trabalho de leitura e interpretação de texto com os alunos.

Mas Sherazade teve de partir para as Arábias! Ela deixou uma maleta com um exemplar da obra e um lenço árabe, que usava para contar as histórias. A partir de então, cada aluno levou, semanalmente, para casa a “maleta literária” e compartilhou mais histórias com seus familiares.

No aplicativo PADLET, as crianças registraram, com bastante entusiasmo e emoção, suas experiências e expectativas com a “maleta literária”. Os relatos podem ser visualizados neste link: https://goo.gl/c3xWZ1