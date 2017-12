O que os alunos do Ensino Fundamental I vão fazer nas férias? Ler! Eles foram até a Biblioteca da Unidade Sócrates para escolher os livros que vão levar para casa. Entre tantas opções de leitura, receberam a orientação dos Leitores de Opinião: seus colegas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio e dos colaboradores do Colégio.

Num espaço especialmente preparado para a atividade, os livros ficaram expostos em grandes mesas para facilitar o manuseio e a consulta dos alunos. Os Leitores de Opinião vestiram a camisa e sugeriram obras de interesse de seus colegas. Ninguém saiu sem um livro na mão!

Espaços vivos e interativos, tratados com prioridade pelo projeto pedagógico, as bibliotecas do Magno/Mágico de Oz contam com um acervo que cresce continuamente, acompanhando a evolução tecnológica, também com iPads para a leitura de livros digitais. Parte da vida dos bebês, das crianças e dos adolescentes, os livros estão inseridos tanto em projetos de sala de aula quanto em atividades de estímulo à leitura.