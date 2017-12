De um lado, ingredientes selecionados e chefs devidamente uniformizados e à vontade em suas bancadas para fazer deliciosas preparações. Afinal, para muitos é mais uma oportunidade de colocar em prática o conhecimento adquirido nas aulas semanais de Culinária. Do outro, um júri atento a detalhes que vão além do sabor, pois envolvem a apresentação, harmonia, tempero e a tão esperada sensação final. Assim começou o Le Chef, mais uma atividade do projeto Comer bem é comer certo com um objetivo claro: aproximar as crianças dos alimentos saudáveis.

Antes de entrar na cozinha, os representantes da Educação Infantil vestiram a “armadura” dos chefs, que é chamada de dólmã e completaram o visual com aquele chapéu branco conhecido como toque blanche.

Por trás da receita do dia, o desafio: preparar uma nova versão para a Salada Niçoise em apenas 8 minutos. As duplas não perderam tempo e logo escolheram entre os ingredientes (mix de folhas, batatas, tomate, vagem, atum, cebola, ovos e azeitonas) para compor o prato com uma combinação de sabores, texturas e cores de dar água na boca. Haja criatividade!

Na hora de temperar, o toque dos pequenos chefs falou mais alto e cada um contou com seus próprios “segredos”. Azeite, limão, vinagre, manjericão e mostarda fizeram a diferença. Mas o desafio não acabou aqui, eles ainda tiveram que montar um belo prato e servir os jurados – a diretora pedagógica Cláudia Tricate; o chef Sérgio Luiz Ferreira, que é pai das alunas Valentina e Olívia; a nutricionista da Escola, Karin Petri; a coordenadora pedagógica Ana Paula Azevedo; e os alunos Daniel Guardado e Luca Mascagni, da unidade Campo Belo, e Nicole Beraldo e Sofia Cardoso, da unidade Olavo Bilac.

Depois de uma análise criteriosa – principalmente do júri mirim, que fez questão de falar sobre como o prato poderia ficar mais saboroso – a decisão: empate técnico com o verdadeiro sabor da conquista, pois muitos voltaram para casa e prepararam a própria Salada Niçoise na companhia da família!