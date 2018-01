Provar açaí, degustar bolo de mandioca e suco de abacaxi, fazer artesanato com palhas e penas, apreciar a beleza do grafismo e pintar o rosto como um verdadeiro guerreiro. Que tal, ainda, dançar e cantar em tupi-guarani? Essa aproximação bastante realista do universo cultural dos índios deu o tom aos Jogos Indígenas do Magno/Mágico de Oz.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A competição realizada no Magno reproduziu o respeitado jogo mundial dos povos indígenas, que, em sua última edição, contou com mais de 2 mil índios de 30 países.

Por aqui, os nossos guerreiros fizeram bonito nas modalidades oficiais, como cabo de força, arremesso de lança e corrida de tora, além da corda e da peteca.

O resultado da competição é só um detalhe para quem entendeu que importante mesmo é respeitar e valorizar um dos pilares étnicos do Brasil.