Pais e filhos juntos na Escola para programar softwares, aplicativos e games, soltar a criatividade e buscar soluções. Assim foi o evento global Hour Of Code (A Hora do Código) nas unidades Campo Belo e Olavo Bilac do Mágico de Oz, que contou com a participação especial de alunos “monitores” e famílias interessadas em aprender uma nova linguagem.





Durante a edição 2015, os alunos do Jardim II e Alfa (1º ano) demonstraram as habilidades adquiridas ao longo do ano, quando a programação computacional passou a fazer parte do currículo da Educação Infantil.

Essa turma mostrou que já aprendeu a ler e a escrever suas primeiras linhas de código em atividades que vão além da nova sala de tecnologia e dos Laboratórios de Informática. Também invadem a quadra e outros espaços, com o objetivo de desenvolver o raciocínio lógico, estimular a criatividade e o pensamento crítico.

A Hora do Código é um movimento mundial que começou nos Estados Unidos e hoje está presente em mais de 180 países. É importante reforçar que o objetivo da Escola não é preparar programadores profissionais ou pequenos gênios, mas provar que é possível, desde cedo, incluir a programação de uma maneira natural e intuitiva na rotina dos alunos.