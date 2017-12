Hora do Código 2017

Imagine uma semana em que estudantes do mundo inteiro se mobilizam com um objetivo comum: conhecer o prazer em desenvolver programas de computador! Essa é a proposta da Hora do Código, movimento que reuniu mais de 180 países em torno do ensino das linguagens digitais. E o Magno/Mágico de Oz não ficou de fora!

Durante a Semana da Educação em Ciências da Computação, que aconteceu entre 4 e 8 dezembro, alunos do Jardim II, Alfa (1º ano) e do Ensino Fundamental I participaram de várias atividades envolvendo programação. Os pais também foram convidados a escreverem linhas de código com os filhos, permitindo uma troca de conhecimentos muito rica.

À primeira vista, a produção de softwares, jogos e aplicativos pode parecer complicada, mas para os alunos, a linguagem de computadores já é comum. Nos dois últimos anos do Ensino Infantil, as crianças têm aulas de programação no currículo escolar. Assim, usam a tecnologia para se expressar, desenvolver a imaginação e solucionar problemas de forma criativa!