Hoje tem aula de Anatomia e Fisiologia!

Um aparelho construído para simular o funcionamento do Sistema Excretor, um modelo anatômico e um rim suíno ajudaram a trazer mais significado para a aprendizagem de Ciências do 8º ano do Ensino Fundamental II.

Acompanhados pela professora Adriana Piva, os alunos seguiram para o Laboratório do Magno para colocar a mão na massa, ou melhor, em um rim de um porco (que é bem próximo do humano).

Durante a dissecção, eles entenderam na prática como funciona o sistema urinário, qual é o peso de um rim e onde estão localizadas as regiões córtex renal e medula renal.