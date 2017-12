Hoje a festa é nossa!

Aprender com quem tem muitas histórias para contar e ricas experiências para compartilhar. Esse foi o clima da edição 2015 do programa “E eu com isso”, o tradicional projeto de voluntariado do Colégio Magno.

Para encerrar o ano em grande estilo, os alunos e funcionários da Escola prepararam um lanche especial com delícias típicas de Natal para os idosos da Casa de Repouso Samaritana.

A festa contou com roda de violão, bate-papo, boas risadas e, claro, a tão esperada chegada do Papai Noel, que trouxe presentes preparados pelos alunos.



O último encontro do ano também marcou a entrega dos itens que foram arrecadados ao longo do último semestre (produtos de higiene e leite em pó) para os idosos.



Um projeto que trouxe grandes histórias e já deixa saudades. Em 2016 tem mais!