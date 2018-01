Os alunos da Educação Infantil caíram na folia no tradicional Grito de Carnaval do Mágico de Oz. Do Berçário ao 1º ano, eles protagonizaram um verdadeiro desfile de cores e alegria em fantasias que esbanjaram criatividade: piratas, super-heróis, princesas, dançarina de frevo, marinheira e até um sheik das arábias.

A brincadeira embalada por marchinhas antigas de Carnaval também teve participação especial das canções baianas na entrada do esperado trio elétrico. E atrás dele, haja animação e brincadeira!