Graines d’ artistes du monde entier

Quantas emoções e mistérios podem ser percebidos em um rosto? O aluno Enzo Gonçalves, do Alfa, da unidade Olavo Bilac, conseguiu expressar muito bem em sua produção. Afinal, ele foi o 7º colocado no Concurso Internacional de Artes Visuais 2015, promovido pelo Centro Unesco Louis François, que teve como tema “máscaras”.

Além do reconhecimento internacional e da oportunidade de participar de uma exposição na França, Enzo ganhou um prêmio especial: uma caixa com todos os itens que precisa para continuar criando!

As produções dos alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental do Magno concorreram com trabalhos do mundo inteiro. Os organizadores do concurso ainda conferiram uma menção honrosa (distinção dada a uma obra não premiada, mas merecedora de citação) aos alunos Filippo Rebelato, do Jardim II, da unidade Campo Belo; Gabriella Lopes, do Jardim II, da unidade Olavo Bilac; e Carolina Brusa, do 3o ano do Ensino Fundamental, da unidade Sócrates. Parabéns a todos!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.