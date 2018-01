Construindo o futuro

Foi uma semana de pura imersão em tecnologia educacional.

Tudo começou com o Magno marcando presença no Google for Brasil, evento em que a empresa anunciou novidades relacionadas a áreas específicas, nas quais pretende focar seus esforços nos próximos anos. O Diretor Administrativo do Magno, Maurício Tricate, acompanhou, ao lado de executivos nacionais e internacionais do Google, a apresentação dos projetos de mais de dez desenvolvedores e engenheiros da empresa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O melhor, porém, ainda estava por vir. Uma grande sala de aula interativa foi montada na sede do Google, em São Paulo, para o Google for Education – Chromebooks Roadshow. O evento, que reuniu Secretários de Educação de todo o país e altos executivos da empresa no Brasil e no mundo, foi um show de tecnologia aplicada em favor da educação. As estrelas que brilharam nesse espetáculo foram os alunos do 7º ano do Magno.

Durante 60 minutos, eles foram os tutores dos Secretários de Educação, que se transformaram em alunos. Utilizando chromebooks e o Google Classroom para uma série de atividades com ferramentas Google – videoconferência, geolocalização, formulários, redes sociais, realidade virtual e outras, os alunos do Magno demonstraram infinitas possibilidades para sua aplicação em sala de aula.

No dia seguinte, o Magno recebeu a visita do principal executivo mundial de produtos Google, Cyrus Mistry. Ele percorreu toda a Escola e participou de uma aula interativa com uso de realidade aumentada no MagLab, o laboratório de ciências do Magno.

Para fechar com chave de ouro, uma visita ao Youtube Space SP. A equipe de tecnologia da educação, comunicação e coordenação pedagógica do Magno deu o primeiro passo do acordo de cooperação para a estruturação e execução do novo estúdio e sala de mídias sociais do Colégio, além da capacitação da equipe de audiovisual e também a formação de um curso de Youtubers para os alunos.