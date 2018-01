Google no Magno/Mágico de Oz

O uso de ferramentas de tecnologia educacional de ponta sempre foi um dos principais diferenciais pedagógicos do Magno/Mágico de Oz para estimular o prazer da descoberta e gerar novas possibilidades de estudo, num ambiente altamente interativo.

Desde que firmou parceria com a Google For Education, o Magno/Mágico de Oz tem surpreendido ao promover uma evolução consistente no uso da tecnologia educacional, tanto no âmbito administrativo quanto educacional.

Para 2017 não poderia ser diferente. Em visita ao Magno/Mágico de Oz, a Head de Marketing Internacional da Google For Education, Sam Peter, a diretora de marketing LATAM, Ariel Koren, e o gerente estratégico da Google no Brasil, Alexandre Campos Silva, trouxeram excelentes notícias: dois projetos pioneiros com tecnologias, que só chegariam ao Brasil após cinco anos de seus lançamentos nos Estados Unidos, estarão à disposição da Escola já a partir do segundo semestre.

Durante a visita ao Magno/Mágico de Oz, os representantes da Google ficaram encantados com a estrutura da Escola, como as salas de aula do Magno High School e Middle School, a nova sala de inglês, o MagLab, a Vila Oz e o Núcleo Ambiental. Também puderam conferir de perto a aplicação, na prática, das ferramentas Google For Education.

Este é, sem dúvida, um grande passo no relacionamento entre a Google For Education e o Magno/Mágico de Oz. É a garantia de que a Escola, a única que desenvolve uma sólida parceria com a Google no hemisfério sul, tenha acesso simultâneo às ferramentas assim que forem lançadas nos Estados Unidos.