Construindo o conhecimento

Para compreender a geometria, o aluno deve não somente conhecer as formas, mas também identificar muitos conceitos relacionados às figuras geométricas. O desenvolvimento desse conhecimento se dá por meio da manipulação, construção e exploração das figuras e dos sólidos geométricos. Partindo desse princípio, o aluno pode buscar relações entre o que aprende na Escola e o seu cotidiano.

Foi o que fizeram os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental I. Exploraram os sólidos geométricos a partir de vários recursos de aprendizagem, como o geoplano virtual, software de visão tridimensional, impressora 3D, blocos lógicos e objetos de madeira e de resina. As formas geométricas podem ser percebidas por todos nós em vários lugares. Entretanto, apenas visualizá-las não é suficiente. É preciso manipular e construir essas figuras para melhor assimilação dos conceitos matemáticos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ao longo do projeto, os alunos identificaram e classificaram figuras planas e os sólidos geométricos. Compararam objetos já conhecidos no seu cotidiano com a forma dos sólidos geométricos. Reconheceram que os sólidos geométricos são formados pela composição de figuras planas.

O resultado do aprendizado pôde ser conferido na conclusão do projeto. No MagLab, os alunos dividiram-se em grupos e colocaram a mão na massa. Apropriaram-se de todos os conceitos assimilados e confeccionaram sólidos geométricos, utilizando recursos como knex, tangram, geoplano virtual e Chromebooks.