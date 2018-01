Festival de saberes

Dos “causos” do artesão Tião Paineira à observação do lobo-guará, passando por um concerto de música barroca e pela caminhada por uma trilha cercada pela Mata Atlântica no Santuário do Caraça. No Estudo do Meio pelas Cidades Histórias de Minas Gerais, a aprendizagem intercultural ganhou mais significado para os alunos do 8º ano do Ensino Fundamental II.

Como a palavra de ordem da viagem rumo ao conhecimento era “registro”, as anotações não ficaram restritas ao Diário de Bordo. Os smartphones estavam liberados para fotografar, filmar e gravar. Haja informação e história!

Em Tiradentes, os alunos encontraram uma lenda viva do artesanato local: Tião Paineira. Aqui, não ficaram apenas no papel espectador, muitos colocaram a mão na argila e se renderam à arte!

Enquanto isso, outro grupo observava o Chafariz de São José de Botas, escutava histórias sobre a sua importância no século XVIII e participava de uma oficina de desenho. Também teve uma triste constatação: o local já sente os efeitos da estiagem.

Foi também em Tiradentes que a turma teve a oportunidade de conhecer outro personagem local: a dona Erci, uma reconhecida benzedeira. A quantidade de santos no altar impressionou tanto quanto as suas histórias!

Ao cair da noite, os alunos prestigiaram um concerto de música barroca, com um órgão português de 1788, espineta e flauta transversal. Um verdadeiro privilégio para os ouvidos!

Na Igreja Rosário dos Pretos, o grupo mergulhou na história em uma oficina de sinos e aprendeu a identificar diferentes repiques, como casamento, notícia fúnebre, horas e festas religiosas.

No dia seguinte, o compromisso com a aprendizagem continuou intenso e a primeira parada estratégica aconteceu em Mariana, para conhecer de perto a Mina da Passagem. Já em Ouro Preto, os alunos visitaram a Igreja São Francisco de Assis e conheceram a Mina de Santa Rita, com destaque para as explicações curiosas do guia Jefferson!

No Museu da Inconfidência, diante do Panteão (onde estão sepultados os inconfidentes), os alunos declamaram trechos da obra Cartas Chilenas, de Tomás Antonio Gonzaga e protagonizaram momentos de pura emoção.

O folclore também esteve em alta com o Grupo de Congada e, além das expressões corporais (danças e encenações), os alunos também tiveram a oportunidade de jogar capoeira e vivenciar momentos de aprendizagem e diversão.

Outro ponto alto da passagem por Ouro Preto ficou por conta da descoberta de novos sabores, uma experiência gastronômica completa, com direito a todas as delícias mineiras.

Para encerrar a viagem em grande estilo, os alunos foram ao Santuário do Caraça apreciar a rica fauna e flora da região em uma trilha pela Mata Atlântica que terminou em uma refrescante piscina natural.

À noite, a emoção tomou conta do grupo, que observou o lobo-guará, o cachorro-do-mato e a anta! Um grande desfecho para quem entendeu na prática o amplo significado da aprendizagem intercultural.