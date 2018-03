Escove seu sorriso

Na clínica odontológica, o pequeno paciente chega “boquiaberto” e fica muito à vontade na famosa cadeira do dentista. Profissional e paciente conversam sobre a importância da saúde bucal e logo começa um exame detalhado. Essa é só uma parte da vivência dos alunos da Educação Infantil do Mágico de Oz na Vila Oz, um espaço cuidadosamente planejado para que as crianças reproduzam situações da vida prática e diferentes profissões.

Antes de chegar à clínica, a turma bateu um papo com as mães e pais odontólogos do Mágico de Oz das unidades Campo Belo e Olavo Bilac e descobriu uma série de cuidados diários para conservar a saúde bucal. Com um material especial (uma boca gigante), os alunos fizeram a higienização, aprenderam o passo a passo da escovação, conheceram os “inimigos dos dentes” e aproveitaram para fazer perguntas curiosas: Por que não podemos engolir a pasta de dente? Por que os dois dentes da frente são maiores que os outros?

E foi assim, mesclando informação, cuidados e brincadeira, que as crianças transportaram experiências da vida dos adultos para o seu próprio universo e entenderam sem muito mistério porque a saúde bucal é assunto sério!