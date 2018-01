Escola que Aprende

Não é apenas um momento especial de integração e planejamento. A tradicional Semana Pedagógica do Colégio Magno/Mágico de Oz também antecipa tendências, levanta discussões e prepara o educador para o desafio de formar e informar o aluno do século 21.

A edição 2017 contou com a participação de palestrantes de peso, como a doutora na área de Psicologia, Desenvolvimento Humano e Educação pela Unicamp, Telma Vinha, que durante a abordagem “Falar de Futuro é Falar de Valores. Mas que valores?” colocou à tona reflexões importantes: “Queremos que os valores sejam seguidos em algumas situações ou em todas?”.

Na Sala de Multimídia, diretores e coordenadores participaram da abordagem “Escola de Alto Desempenho: Gestão Integrada”, com o professor e empreendedor André Guadalupe. Aqui, os “técnicos” do time discutiram a busca pela excelência, constantemente perseguida pelo Magno/Mágico de Oz.

O publicitário, educador e articulador das escolas públicas do PEA-UNESCO, Luiz Cruz, compartilhou a sua experiência sustentável com os educadores no workshop “Pense simples: como fazer muito com pouco”. O profissional mostrou os diferenciais que o levaram ao COP 21, em Paris, na França, e trouxe ideias inspiradoras!

Para complementar a abordagem, Luiz Cruz e os educadores foram ao Ginásio de Esportes superar limites na prática e provar que “tudo vale a pena quando a alma não é pequena”, ao participar do Rope Swing e chegar literalmente às alturas.

Em pleno sábado, os educadores da Educação Infantil e Ensino Fundamental I assistiram a palestra “Métodos e Usos de Tecnologias em Sala de Aula”, ministrada pela coordenadora Piti Tubandt. Enquanto isso, as equipes do Ensino Fundamental II e Full-Time se dedicavam ao planejamento com a coordenadora Lígia Brull. Que venha 2017, nosso time está mais do que preparado!