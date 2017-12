Escola de Referência… também para o Google!

O ano de 2017 terminou com chave de ouro! O investimento do Colégio em soluções tecnológicas foi reconhecido pelo Google for Education, que entregou ao Magno/Mágico de Oz o troféu Escola de Referência, um título que somente oito instituições de ensino no Brasil possuem.

Para conquistar esta certificação, a Escola foi avaliada em critérios como infraestrutura tecnológica e digital, além de capacitação de professores nas ferramentas GSuite for Education (Classroom, Documentos, Apresentações, Planilhas, entre outros).

No entanto, sabendo que a educação não se restringe à sala de aula, o Magno resolveu ir além. O Colégio forneceu cursos para que todos os funcionários se tornassem educadores certificados pelo Google, sem limitar somente aos professores. Além disso, dispositivos como Chromebooks podem ser usados por qualquer pessoa na Escola. Dessa forma, os requisitos para obtenção do selo foram amplamente cumpridos.

“Vocês servem de exemplo para o país”, afirmou Alexandre Campos Silva, Head do Google for Education no Brasil, em celebração que contou com a equipe pedagógica, alunos-tutores e representantes da Nuvem Mestra, empresa que auxiliou o Colégio nesse processo. “O desafio é que vocês inspirem secretários de

educação pública para que eles possam construir projetos tão bons quanto o de vocês. Vocês podem ser essa inspiração.”

Parabéns a todo o Colégio!