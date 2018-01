Entre cobras e lagartos

Lagarto teiú, jiboia e iguana invadiram o Mágico de Oz. Calma! Não estamos falando dos protagonistas de uma fábula, mas dos répteis que participaram ao vivo de uma aula show ministrada aos alunos da Educação Infantil, pelo biólogo Diego Sanchez, da SOS Ambiental.

É bem verdade que essa bicharada está longe de ser fofa, mas no quesito encantamento eles alcançaram nota máxima, ao cativar rapidamente as crianças em mais uma “megatividade” do Projeto Animaaal! Por aqui, não faltou novidade: a pele, o rabo, as patas, os olhos – nada escapou das observações dos alunos. Teve até um ovo de avestruz de verdade! Nossa, como é grande!

No bate-papo com o biólogo, o show ficou por conta das crianças, que demonstraram coragem ao se aproximar da jiboia e esbanjaram inteligência em perguntas muito pertinentes: “Como uma cobra tão fininha consegue engolir um animal tão grande?”, questionou um aluno.

O dia foi marcado por muitas descobertas. A turma observou que a iguana gosta de viver em árvores e que a temperatura dos répteis é diferente da nossa, eles são bem mais frios!





É importante lembrar que a segurança está sempre em primeiro lugar e os alunos estiveram durante todo o tempo acompanhados pelo biólogo e professores. Os animais que fizeram parte da atividade são tratados por biólogos e veterinários e submetidos a exames clínicos periódicos.