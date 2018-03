Aproximar ainda mais pais e filhos, envolvendo as famílias em um clima de integração. Esse foi o diferencial da demonstração de natação da Educação Infantil em 2016, realizada na piscina da unidade Sócrates.

Entre abraços e braçadas, os alunos mostraram as habilidades adquiridas ao longo do ano de uma maneira muito acolhedora: junto com os pais na piscina!





Os alunos do Infantil I mostraram o trabalho de adaptação ao meio aquático, imersão e respiração. Já as turmas do Infantil II deram um showde autonomia! Por fim, o Alfa (1º ano) apresentou uma gama de movimentos e mostrou que está preparado para os desafios da natação formal, que começa no 2º ano do Ensino Fundamental I.