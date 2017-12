Nada como um bom reality show americano para envolver o público, que logo elege o seu favorito e vibra a cada conquista do participante. Imagine então quando a competição é estrelada pelos alunos do Magno? O English Festival Night 2015 reproduziu em grande estilo os melhores e maiores programas do gênero. O espetáculo da língua inglesa teve atrações à parte, com dramatização, canto, dança e até piada de primeira!

Mas aqui o inglês é coisa séria e o show mesmo ficou por conta dos alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, que demonstraram inúmeras habilidades em esquetes dos consagrados American Idol, Project Runway, All That Jazz, Stand Up Comedy e MasterChef.

No palco, brilhava a pronúncia perfeita, a naturalidade e a espontaneidade de quem faz parte de um projeto de inglês que alcançou excelência e é reconhecido pela University of Cambridge.

Na noite em que diretoria, coordenação, professores, famílias e alunos celebravam a língua inglesa, a notícia que chegou poucas horas antes do espetáculo começar trouxe um motivo a mais para comemorar: 100% de aprovação no Preliminary English Test (PET) entre os alunos do 9ª ano do Ensino Fundamental II e no First Certificate in English (FCE) entre os alunos do Ensino Médio.

Não é de hoje que o alto desempenho dos alunos do Magno no exame de Cambridge chama a atenção da própria universidade, que concedeu ao Colégio o direito de aplicar os exames PET e FCE na Escola.