Encontro com Ilan Brenman

Em clima de contação de histórias – com boa dose de suspense, momentos de comédia e outros elementos que ajudam a compor um bom enredo –, um dos principais escritores da literatura infantil brasileira e também Doutor em Educação pela Universidade de São Paulo (USP), Ilan Brenman, abriu o encontro com os alunos do 4º ano do Ensino Fundamental I, das unidades Sócrates e Campo Belo.

Olhares atentos acompanhavam cada frase do autor na reprodução do conto “A Madrasta”, que ao longo de 500 anos ganhou diferentes versões. Aqui, eles entenderam a diferença entre um reconto e uma história autoral. Alunos e autor já pareciam velhos amigos quando engataram um bate-bola sobre o livro As 14 Pérolas da Sabedoria Rufi.

Mas não pense que eles só falaram sobre a obra que acabaram de ler. A turma quis saber como o processo criativo e a pesquisa bibliográfica funcionam, quem faz as ilustrações e até como é feito um roteiro. Haja curiosidade!

A sessão de autógrafos encerrou um encontro que trouxe mais significado para a leitura e proximidade com cada página da obra. Um momento único, daqueles que ficam guardados na memória do escritor e dos leitores.