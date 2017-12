Era uma vez…

Nada melhor do que ler uma boa história. Melhor ainda quando ela transborda das páginas dos livros e ganha forma na voz dos contadores de histórias.

Da Educação Infantil ao Ensino Fundamental I, os alunos do Magno/Mágico de Oz deram asas à imaginação na série de encontros com contadores de histórias. As crianças do 2o ano do Ensino Fundamental I lotaram a Sala de Projeção para ouvir a atriz e contadora de histórias Letícia Liesenfeld. No repertório, narrativas que promovem a aproximação ao tema da família e produzem a sensação de aconchego.

Já o autor de livros infanto-juvenis, Jonas Ribeiro, trouxe diversos elementos de suas obras para envolver os alunos do 1o ano em suas histórias, numa apresentação com cenários, bonecos, adereços e muitas cores. Os alunos do 4o ano do Ensino Fundamental I embarcaram numa viagem a um mundo de sonhos, aventuras e pura magia com o contador de histórias e professor de musicalização infantil, Samuca, que apresentou esquetes dinâmicas, divertidas, recheadas de canções e efeitos sonoros.

Para fechar a série com chave de ouro, uma palestra, dessa vez para os pais, afinal o prazer pela leitura não pode se restringir ao universo infanto-juvenil. Na Sala de Projeção, a jornalista especializada em Educação e Cultura, Cristiane Rogério, falou sobre o tema “A Literatura como encontro”.