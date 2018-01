Vivenciar a tradição milenar de prensar as uvas com os pés, provar a maçã da “Branca de Neve”, buscar inspiração no maracujá para pintar um quadro de natureza morta, preparar uma apple pie ao lado da teacher e visitar o hortifrúti com os amigos e professores. Essas são apenas algumas propostas que têm agitado a Educação Infantil do Mágico de Oz durante o projeto Comer Bem é comer Certo!

Além de ser a base do desenvolvimento saudável e integral, a educação alimentar desperta os sentidos para a multiplicidade de sabores e aromas, estimula a busca pela qualidade de vida e também nos ajuda a conhecer novas culturas e países.

Mas para entender, de fato, que comer bem é comer certo, os alunos participam de uma verdadeira maratona de descobertas diárias, que inclui a aprendizagem da língua inglesa, conhecimentos científicos, matemática, possibilidades sensoriais, literatura, arte, culinária, pesquisas, dramatizações e, claro, brincadeiras!

Assim, ao mesmo tempo em que aprendem, também são estimulados a adquirir bons hábitos alimentares em uma viagem que tem como combustível um dos maiores prazeres da vida!

Acompanhe o dia a dia do projeto