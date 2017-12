Com o pé no 6º ano

Um momento especial para acolher, integrar e conhecer a nova rotina. Assim foi a edição 2015 do Com pé no 6º ano, que proporciona aos alunos do 5º ano das unidades Campo Belo e Sócrates a oportunidade de vivenciar um pouco da rotina no Ensino Fundamental II.

Essa vivência foi cuidadosamente planejada pela equipe pedagógica, com atividades envolventes e uma parada para almoço oferecido pela Escola. Além disso, a coordenadora e futuros professores estavam o tempo todo acompanhando os alunos em momentos de pura integração.

A chegada do ônibus do Campo Belo deu start ao evento. Nas tevês da Escola, as boas-vindas eram dadas por um vídeo que exibia momentos importantes dos alunos durante o 5º ano. Uma recepção calorosa para acolher e também reviver experiências!

No Ginásio de Esportes, a turma foi dividida em grupos que mesclavam alunos das duas unidades para participar de atividades nas áreas de Artes, Ciências, Matemática e Educação Física.

Na Sala de Artes, a turma soltou a criatividade e inovou a sua própria imagem! Um desfile de cores e materiais diferentes em uma atividade que uniu tecnologia, artes e fotografia.

Enquanto isso, outro grupo participava de uma dinâmica de tirar o fôlego no ginásio, sob o comando do coordenador Fernando Andrezo. Por aqui não faltou cooperação, movimento e estratégias!

No Laboratório de Informática, os alunos se dividiram entre atividades nos tablets, respondedores e nos computadores. Aplicativos e jogos desafiaram o pensamento e estimularam o raciocínio lógico!

Mas foi no Laboratório de Ciências que a turma se encantou, em um show de luzes promovido por experiências que fazem alusão ao Ano Internacional da Luz, instituído pela UNESCO. Pura mágica, ou melhor, química!

Para finalizar o período da manhã em grande estilo, a turma foi para a Sala de Projeção do Ensino Fundamental, bater um papo com a diretora pedagógica Cláudia Tricate e a coordenadora Monica Bayeux.

O encontro também teve a participação especial das “Bias” – uma dupla de alunas que têm em comum muito mais do que o nome Beatriz, elas adoram a nova rotina do 6º ano e garantem que basta se organizar! Para isso, o grupo conta com o precioso apoio docoaching educacional (acompanhamento personalizado oferecido pela Escola para ajudar o aluno a enfrentar os desafios da transição).

Durante a conversa com a equipe pedagógica, eles perceberam que o Ensino Fundamental II está cheio de novidades. Além do novo horário de entrada e saída (7h15 às 12h15) e da mudança nas avaliações (a partir de agora não será mais conceito e sim nota), eles terão 11 professores especialistas e com excelente formação.

Na parada para o almoço, os alunos recarregaram as energias para mais atividades no período da tarde e, de quebra, conheceram o novo restaurante que atende os alunos do Ensino Fundamental II ao Ensino Médio.

Na quadra externa, a turma se entregou ao Urban Dance, uma modalidade que veio dos Estados Unidos e tem conquistado cada vez mais os nossos alunos.

Depois, eles participaram de uma aula de Esgrima e Escalada com a supervisão dos professores especialistas. Quanto movimento!

Os grupos ainda participaram de atividades na Sala de Música, com a Orquestra do Magno e assistiram a uma aula de inglês embalada pelos Beatles! A combinação som e conhecimento deu o tom e encerrou o encontro com a certeza de que 2016 será um grande ano, repleto de experiências significativas, espaços incríveis, profissionais qualificados e novos amigos!