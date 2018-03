Como será o próximo ano? Todo mundo já fez essa pergunta e sempre há grandes expectativas. Para os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I, a questão ganha importância maior. Afinal, eles iniciam de fato uma nova fase em 2017.

Para responder a essa pergunta com propriedade e significado, o Colégio Magno/Mágico de Oz preparou mais uma edição do tradicional Com o pé no 6º ano e promoveu uma vivência dos alunos no Ensino Fundamental II, apresentando o grupo aos futuros professores e também envolvendo em atividades de diferentes áreas do conhecimento.

No Ateliê de Artes, a criatividade correu solta com a pintura de um autorretrato pop inspirado no artista americano Andy Warhol. Já no Mag Lab, os alunos perceberam que é possível fazer “ciência com as próprias mãos” e protagonizaram experiências que trouxeram mais cor e luz.

No Ginásio de Esportes, um jogo eletrizante reproduziu o clima das aulas de Educação Física do Magno, que estimulam a cooperação, a busca por estratégias, o movimento do corpo e a vida saudável.

A tecnologia – uma marca forte do Magno – esteve presente nos conteúdos e ajudou a trabalhar matemática de maneira significativa. No Laboratório de Informática, os alunos conheceram novos aplicativos e jogos para estimular o raciocínio lógico e o cálculo mental, enquanto na Sala de Projeção, participaram de um quiz usando respondedores.

Para finalizar as atividades realizadas no período da manhã, um bate-papo com a coordenadora Monica Bayeux e com alunos que cursam atualmente o 6º ano do Ensino Fundamental II apresentou a nova rotina e informações importantes sobre o 6º ano, como o fato de agora terem 11 disciplinas e professores especialistas com alto nível de formação.

Um dos destaques da conversa foi o coaching educacional – um importante apoio oferecido pela Escola aos alunos do 6º ano, com o objetivo de preparar para esse novo cenário.

Na parada obrigatória para o almoço oferecido pela Escola, eles recarregaram as baterias para uma tarde de atividades, que teve Urban Dance, Esgrima e Escalada.

Na Biblioteca Central, a turma assistiu interpretações dos alunos do 6º ano baseadas na obra de William Shakespeare e descobriu que os clássicos não envelhecem. No papo literário, professora e alunos compartilharam experiências de leitura e fizeram um “esquenta” para o próximo ano.

Para fechar o dia, eles foram envolvidos em uma divertida dinâmica na aula de Inglês – outra marca forte da Escola –, cujo projeto é reconhecido pela University of Cambridge e pela University of Missouri, parceiras do Magno.

Essa turma, que já está praticamente “com o pé no 6º ano”, teve a oportunidade de vivenciar um pouco da nova rotina e redescobrir uma Escola feita por gente apaixonada por conhecimento. Que venha o Ensino Fundamental II!