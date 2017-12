Coaching educacional

É tempo de mudanças para os alunos que ingressaram no 6o ano do Ensino Fundamental II do Colégio Magno. O cenário traz mais responsabilidades, novos desafios, um número maior de professores, nove disciplinas e seis aulas diárias que se sucedem de 45 em 45 minutos. Sem falar da avaliação, que até então era feita por conceito, e agora passa a considerar notas que compõem a média.

Para enfrentar a nova fase, os alunos não estão sozinhos. A palavra de ordem é acolher! Por isso, o Colégio Magno trouxe a ideia de coaching (um conceito bastante difundido no meio empresarial e nas universidades) para o Ensino Fundamental II.

A figura do coach, aquele técnico motivador que apoia o coachee é representada pelas experientes professoras Luciana Cavallante e Sueli Joana Palomares, que estão prontas para apontar caminhos e ajudar o aluno a superar desafios em todas as disciplinas.

São profissionais aptas para dar a retaguarda necessária aos alunos e mostrar novas possibilidades. E para alcançar os objetivos vale tudo. Em um dos encontros, a coach Sueli fez a leitura compartilhada de um gibi escolhido pelo aluno. “Identificamos que a interpretação é uma dificuldade bastante comum. Hoje tudo é muito instantâneo, a informação é rápida, por isso eles têm certa impaciência na hora da leitura. Intensificamos esse trabalho e também sugerimos que os pais façam esse tipo de leitura com os filhos em casa”, explica.

Mas o trabalho vai além do conteúdo. No dia a dia, elas supervisionam as mochilas, ajudam a organizar pastas, olham os cadernos e também mostram como uma anotação correta na agenda faz toda a diferença na hora de estudar. Um acompanhamento personalizado que traz conquistas e resultados que ultrapassam o boletim: mostram o quanto é importante manter a organização e a dedicação para alcançar metas na vida.