Imaginar que é um agente especial em uma missão quase impossível, descobrir que o céu não é o limite depois de um “voo” em um divertido paraquedas, ou simplesmente se render à brincadeira com cordas. Essa foi só uma prévia do Dia dos Pais no Mágico de Oz, que buscou inspiração nos jogos cooperativos preferidos das crianças para aproximar ainda mais pais e filhos.

No circuito interativo, não faltou adrenalina e grandes descobertas. Será que alguém sabe jogar volençol (modalidade que mistura vôlei e lençol)? Na estação de jogos eletrônicos, pais e filhos deram um show!

Mas as surpresas não terminaram ao final do percurso. Além das produções caprichadas e lindas homenagens por todos os cantos da Escola, os pais também receberam um presente com o toque especial dos filhos: uma linda mochila desenhada pelas crianças! A emoção correu solta e só renovou a promessa de que essa parceria é para sempre!