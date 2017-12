Os alunos tutores do 7º ano do Ensino Fundamental II receberam o certificado de participação do evento Google para o Brasil – Educação Transformadora, do Google for Education. Realizado na sede da Google, em São Paulo, o evento foi um show de tecnologia aplicada em favor da educação.

Durante 60 minutos, os alunos foram os tutores de membros de governos estaduais e municipais de todo o Brasil e os auxiliaram no uso da plataforma G Suite for Education. Utilizando Chromebooks e o Google Classroom para uma série de atividades com ferramentas Google – videoconferência, geolocalização, formulários, redes sociais, realidade virtual, entre outras –, os alunos do Magno demonstraram infinitas possibilidades para aplicação em sala de aula.

Novos tutores virão. Dessa vez, serão 12 alunos da 1ª série do Ensino Médio, que já estão sendo capacitados no Colégio pela equipe da Google e da Nuvem Mestra. O resultado poderá ser conferido em junho, quando eles participarão de um novo evento na sede da Google. Imperdível!