Hi from the past!

Como você se imagina daqui a dois anos? Esta foi a pergunta que os alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I tiveram de responder, em inglês, como parte do estudo do tempo verbal Simple Past. Em seus relatos, eles contaram um pouco do que fazem atualmente e o que esperam conquistar num futuro próximo.



O cenário para a experimentação não poderia ser melhor. No Observatório Astronômico, os alunos compartilharam pertences pessoais, pen drives com músicas favoritas, enfeites e até games que, hoje, fazem parte do dia a dia. E os relatos que produziram, no tempo passado, foram colocados em cápsulas do tempo, que só serão abertas daqui a dois anos.

Agora, só resta esperar e conferir se, em 2019, o futuro que os espera será o mesmo que imaginaram.