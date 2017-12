Cuidado e prevenção

Observar atentamente um rosto, sorrir em resposta a um estímulo, colocar a mão na boca com muita frequência, acenar dando tchau. Ao longo de seu desenvolvimento, do primeiro ao décimo segundo mês de vida, os bebês passam por uma série de novas descobertas. Estar muito bem informadas nessa fase marcada por estímulos, cuidados e prevenção é o principal papel das babás do BabyOz.

Todo ano, elas participam de um encontro com as enfermeiras-padrão da Escola, Elaine Cristina Silva e Thaisa Wodewotzy, para se preparar em diversas áreas do conhecimento e ficar em dia com os principais cuidados na promoção e prevenção à saúde.

Na pauta dos encontros, temas como o crescimento e desenvolvimento da criança, as principais doenças da infância e sua prevenção e uma atenção especial para a técnica de higienização das mãos. Além disso, são abordados também os cuidados diários no sono, banho, troca de fralda, alimentação e segurança. Um berçário referência é construído com qualidade, cuidado e capacitação.