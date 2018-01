O projeto “Cantando pelo mundo – Cantigas e Brincadeiras”, que nasceu em 2015 com o coordenador de Música, Roberto Schkolnick, no Colégio Magno/Mágico de Oz, e recebeu apoio integral do Programa de Escolas Associadas da UNESCO (PEA-UNESCO), cuja coordenação nacional é a diretora-geral da Escola, Myriam Tricate, ganhou o mundo e não é sinônimo de sucesso e aprendizagem por acaso.

A ideia de promover o intercâmbio musical e cultural entre professores e alunos de escolas vinculadas ao PEA conquistou educadores brasileiros, gregos, uruguaios, espanhóis e de outros tantos países.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por trás da rica troca de experiências, o objetivo é transformar os alunos em protagonistas e valorizar a educação musical por meio das manifestações e expressões da cultura popular.

Em dois anos, essa grande iniciativa interdisciplinar já conta com mais de 80 atividades e não para de crescer.

Visite o site, conheça a diversidade de projetos inspiradores e envie sua sugestão: http://www.peaunesco.org.br/cantandopelomundo/