Passaporte para o Futuro

Coordenadores, professores e alunos orgulhosos. Não é para menos. O evento que celebrou a entrega dos certificados Cambridge PET e FCE aos alunos do 9º do Ensino Fundamental e 2ª série do Ensino Médio, aprovados em 2016, vai ficar marcado na memória de todos

Os certificados, conferidos pela University of Cambridge, funcionam como um passaporte para ser admitido em programas de graduação e pós-graduação no exterior, além de serem reconhecidos nas políticas de idiomas de grandes empresas nacionais e multinacionais.

Resultado de muito esforço e dedicação, as conquistas internacionais não aconteceram do dia para a noite. O projeto de inglês da Escola começa na Educação Infantil, com as aulas da teacher e intervenções das recreacionistas bilíngues, sempre de forma natural e repleta de significado.

É importante lembrar que o Colégio Magno é um centro autorizado por Cambridge e conquistou o direito de aplicar os exames PET (Preliminary English Test) e FCE (First Certificate in English) na própria Escola, por conta da qualidade do seu projeto de ensino do idioma.