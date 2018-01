A seleção de jogadores do 7º ano do Ensino Fundamental II entrou em campo para mostrar que é fera na Língua Inglesa. Com o aplicativo Cambridge FC, os alunos vestiram a camisa de “capitão” e responderam a uma série de desafios para ajudar a equipe a passar a bola, marcar e, claro, golear!

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cada lance foi disputado e comemorado como nos grandes clássicos. Quem dava uma “bola fora”, logo era encaminhado para o “banco de reservas” e ficava alguns minutos fora da partida.

Dividido nos níveis Bronze, Prata e Ouro, o torneio apresenta diferentes graus de dificuldade e novas possibilidades de aprendizagem, com muita adrenalina e significado.