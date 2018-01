Brincadeiras de lá e de cá

Os Jogos Olímpicos vão muito além do esporte e os alunos do Mágico de Oz já perceberam uma rica oportunidade para ultrapassar os limites da sala de aula e celebrar a diversidade, os valores cooperativos e solidários com o projeto Planeta Olímpico.

Toda semana são feitas novas e incríveis descobertas. Aqui, eles têm a possibilidade de “embarcar” em culturas de diferentes países. No Japão, os alunos vivenciaram o Hanami – um costume milenar de contemplar a beleza das flores, que sempre chega acompanhado por festas e piqueniques ao ar livre!

Já no México, a turma se divertiu para valer com a Piñata. Nessa brincadeira típica, um aluno com os olhos vendados tenta estourar uma bola enfeitada e suspensa no ar. O que será que tem dentro dela? Quanta expectativa!

E que tal curtir as belas praias mexicanas sem sair de São Paulo? Um verdadeiro paraíso para aprender mais sobre o país e aproveitar a companhia dos amigos!

Para vivenciar a Inglaterra, a turma tomou um verdadeiro chá inglês na Vila Oz com o professor do Magno High School, William Scott, que inclusive já pertenceu à Guarda Real Britânica.

Essa turma também jogou o football, que assim como no Brasil, também é uma tradição inglesa. E eles ainda fizeram uma importante descoberta: a modalidade foi inventada na Inglaterra!

Na Alemanha, os alunos brincaram de Topfschlagen. O nome é complicado, mas a tradução é simples: “Acerte o pote”. Momentos de pura diversão e dias memoráveis para quem está só começando a explorar o mundo!