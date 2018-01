Bem-vindo ao Google Classroom

A parceria entre o Magno e a Google For Education deu mais um passo importante em 2016, com o ingresso dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental I no Google Classroom (Sala de Aula Google).

Essa plataforma educacional, da qual os alunos são precursores na Escola, é um ambiente seguro e pensado para aprimorar a qualidade das aulas, envolver o aluno e facilitar a comunicação.

O recurso ainda traz a possibilidade de criar e receber tarefas, organizar o trabalho e conversar com o aluno em tempo real.

Vale lembrar que os nossos educadores foram capacitados para usar essa importante ferramenta durante a Semana Pedagógica pela equipe da Google For Education.