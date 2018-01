Bem-vindo ao BancOz!

Crédito, débito, caixa eletrônico, cofre, DOC, TED… O mercado financeiro invadiu o Mágico de Oz! O pessoal do Alfa logo anunciou a boa nova no Jornal da Vila: “Extra! Extra! Grande inauguração do BancOz!”



A notícia correu a Escola e, em pouco tempo, a Vila já estava tomada por “futuros correntistas” ansiosos para escutar o discurso rápido e consistente do gerente: “Povo da Vila Oz, inauguro o BancOz!”

O desfecho da fita vermelha deu início ao empreendimento – um prédio cuidadosamente planejado pelo arquiteto para que as crianças vivenciem a urbanidade, conheçam o cotidiano de novas profissões e desenvolvam noções de cidadania. Na ocasião, outro vizinho também abria as portas, com a promessa de uma deliciosa vivência: a pizzaria!

Além do gerente, um segurança e dois caixas representados por alunos davam boas-vindas ao “povo da Vila Oz”, que já ficava por dentro das vantagens exclusivas para o cliente BancOz, como os ultramodernos caixas eletrônicos e o cofre superconfidencial, localizado no segundo andar do banco. Serviço personalizado e muito significativo para quem dá seus primeiros passos para compreender a Educação Financeira na prática!