Bandeira sustentável

A semente sustentável plantada no início do projeto Observando os Rios (fruto de uma parceria entre o Colégio Magno e a Fundação SOS Mata Atlântica) já rende bons frutos e ganha foco prático para sensibilizar a comunidade escolar.

Os alunos do 9º ano do Ensino Fundamental II e alguns representantes da 1ª série do Ensino Médio (que participaram do projeto no ano anterior) definiram a primeira ação: alertar alunos, professores e funcionários da Escola sobre o desperdício de copos descartáveis. Essa turma reuniu bons argumentos para convencer a comunidade a substituir o copo por uma squeeze.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Para entender o que é um briefing e organizar a campanha, os alunos participaram do workshop Pense Simples, ministrado pelo publicitário, educador e articulador da UNESCO, Luiz Cruz, que liderou um projeto semelhante, apresentado na Conferência do Clima, em Paris.

O publicitário promoveu uma técnica de criação em grupo e mostrou aos alunos o quanto é importante pensar primeiro nos detalhes para não perder o foco. “Se eu começar a executar antes de pensar, há uma grande chance de atrapalhar o meu pensamento”, orientou Luiz Cruz.

A importância do trabalho em equipe também foi reforçada pelo publicitário. “Não adianta trabalhar de uma forma desconexa, é essencial reunir ideias diferentes. Nesse primeiro momento, não precisamos rotular nada. Já o próximo passo, deve ser mais analítico”, comentou.

Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer algumas peças preparadas pelo publicitário em conjunto com seus alunos e ficaram por dentro de uma importante estratégia: “Fujam do óbvio, criem algo inusitado. Na publicidade, não há meio termo: ou você faz, ou não faz. O grupo tem que ser comprometido e não parar de trabalhar. A partir do momento que você faz parte do time, ele conta com você!”

Um encontro que rendeu grandes ideias, ampliou horizontes e trouxe motivação extra para quem já descobriu o quanto vale a pena levantar uma bandeira sustentável.