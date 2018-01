O Magno/Mágico de Oz já está em clima de Olimpíadas e aproveita essa rica oportunidade para trabalhar diversos conteúdos com os alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio.

Para abrir o programa Atletas do Olimpo (que traz para a Escola um atleta olímpico para conversar com os alunos), o Magno convidou o preparador físico da seleção brasileira feminina de vôlei, José Elias de Proença, que também assina o projeto de esportes da Escola e faz parte da equipe de Educação Física desde os anos 1970.

Durante o encontro, nossos “repórteres de plantão” ficaram sabendo que José Elias vai participar da sua quarta olimpíada no Rio de Janeiro e que já marcou presença em Sydney, Atentas, Pequim e Londres.

Com uma pauta “redonda”, os alunos bombardearam o campeão olímpico com perguntas inteligentes: Qual foi a olimpíada mais emocionante? Qual é a sua expectativa para os jogos no Rio? Como é a rotina de um preparador físico?

No bate-bola descontraído, José Elias disse que está otimista e que há grandes chances de medalha. Segundo ele, Pequim foi a olimpíada mais emocionante, pois mostrou que o grupo estava no caminho certo.

No final, as turmas fizeram a tradicional foto de “campeão” com a certeza de que esse encontro por si só já valeu bem mais do que uma medalha.