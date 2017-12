Universo na palma da mão

Estimular o interesse pela ciência e abrir as portas para um Universo repleto de novas descobertas. No Observatório Astronômico do Magno, que está instalado na cúpula da Unidade Sócrates, são infinitas as possibilidades para ampliar o aprendizado fora da sala de aula.

Dessa vez, foram os alunos do 3o ano do Ensino Fundamental I que embarcaram numa viagem rumo às estrelas, à Via Láctea e ao sistema solar. No comando da expedição, a astrônoma do Colégio, Luciene, envolveu pais, alunos e professores numa atividade interativa e cheia de questionamentos.

No encontro, a profissional antecipou e esclareceu aspectos importantes que serão abordados com maior profundidade na viagem de Estudo do Meio, em Santana de Parnaíba. Na ocasião, os alunos visitarão o MAAS – Museu Aberto de Astronomia e o Planetário, onde vão observar constelações, a Lua, o Sol e discutir temas sobre a origem do Universo.