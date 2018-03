Os alunos da 2ª série do Ensino Médio trocaram a sala de aula pelo Observatório Astronômico do Magno para conhecer na prática a Espectroscopia (ramo da Física e da Química que estuda a interação da luz com a matéria) e dar continuidade às atividades do Ano Internacional da Luz, instituído pela UNESCO.

Na combinação entre Astronomia e Física, o astrônomo Rafael Santucci e o professor de Física, Danilo Rodrigues, mesclaram teoria e prática em uma noite “iluminada”. Depois de complementar as informações sobre a natureza da Luz e a sua propagação pelo espaço, os alunos observaram a Lua e o planeta Saturno no telescópio de alta potência da Escola.