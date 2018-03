Noé tirou férias e confiou uma missão muito importante aos alunos do Mágico de Oz: cuidar dos filhotes da sua arca por uma semana. Ele enviou uma carta e assistentes para entregar encomendas mais do que especiais para todas as turmas, do Minimíni ao Alfa, nas unidades Campo Belo e Olavo Bilac.

Essa entrega foi cercada de muita expectativa e observações curiosas. Um aluno contou ao grupo que Noé era seu amigo, enquanto outro estava certo de que as encomendas vinham de Salvador. Mas o que será que tem dentro desta caixa com a mensagem “frágil”?

Ao abrir, a turma se deparou com uma surpresa literalmente animal: peixes, periquitos, pintinhos e hamsters! Por uma semana, essa bicharada dividiu a sala de aula com as crianças e trouxe momentos de pura aprendizagem.

VIDEOCONFERÊNCIA COM O NOÉ!

O último dia na companhia dos novos amigos foi marcado por muita emoção, afinal as despedidas não são nada fáceis! Mas também teve agradáveis surpresas, como uma videoconferência com ninguém menos do que o Noé!

De sua arca, ele agradeceu aos alunos e professores pelos cuidados e fez questão de dizer que estava contente ao ver que o hamster cresceu, o pintinho estava feliz, o periquito ficou ainda mais alegre e o peixe estava com os olhos brilhando.

As crianças contaram experiências que não vão esquecer tão cedo, como levar o peixe para a aula de Informática e assistir aula de Música ao lado do periquito! E ainda falaram sobre os desafios: o hamster é muito preguiçoso, só queria dormir!

No desenrolar da conversa, Noé e as crianças pareciam velhos amigos, mas como as despedidas são inevitáveis, cada turma levou o seu bichinho para a embarcação que fará uma longa viagem para encontrar a Arca. Além da emoção, um pedido especial veio dos alunos do Mágico de Oz: cuide bem deles e não demore muito para tirar férias novamente!

Esse foi só o primeiro passo da aventura da Educação Infantil pelo reino animal! Ao longo do projeto, vamos perceber que “animaaal” mesmo é a alegria das crianças nesse caminho de grandes descobertas em todas as áreas do conhecimento!