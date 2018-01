And the winner is…

A sala é tematizada, as cores são vibrantes, os “jogadores” empolgadíssimos e o conteúdo tem gosto de quero mais. Foi nesse clima que os alunos do 5o ano e Full-Time fizeram a revisão dos conteúdos da aula de Inglês.

Utilizando os Chromebooks, com apoio do Kahoot, um sistema de questionários on-line criado na Noruega, os alunos responderam, de forma muito divertida, às 25 questões de múltipla escolha elaboradas para cada nível do curso. Os “jogadores” tinham, em média, 60 segundos para clicar na resposta certa. Cada vez que acertavam, acumulavam pontos. Quem clicasse mais rápido na alternativa correta, ganhava pontos extras.

Durante o período de resposta, o Kahoot faz um som de contagem regressiva muito divertido, que lembra o de velhos jogos de video game e cria um ambiente de expectativa entre os alunos. Quando o tempo limite para a resposta acaba, um gongo soa e a tela mostra imediatamente o número de respostas certas e erradas dos alunos. Em seguida, surge um ranking na lousa eletrônica, que lista os cinco melhores alunos e os pontos obtidos.

Nesse momento, os alunos devem explicar uns aos outros qual o motivo de suas escolhas. E eles ficaram tão envolvidos com a atividade que, no término do jogo, era possível ouvir expressões como “Ah, já acabou a aula?”, “Eu queria mais”.

Mais do que uma aula empolgante e divertida, com o uso da tecnologia, o professor do Magno tem na palma da mão um excelente recurso que identifica quais questões têm maior número de respostas erradas e, a partir disso, pode visualizar com maior exatidão as áreas de estudo que exigem mais ênfase na revisão dos conteúdos.