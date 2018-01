Almanaque Olímpico

Quando um grande projeto termina, a aprendizagem permanece em todas as áreas do conhecimento. Com o Planeta Olímpico (projeto trabalhado pelos alunos da Educação Infantil do Mágico de Oz ao longo do primeiro semestre) não foi diferente e parte das descobertas também ficará registrada nas páginas de um Almanaque, com direito a figurinhas autoadesivas para remontar a história, costumes e personagens inesquecíveis de diversos países.

A ideia foi mais do que aprovada pelos alunos da Educação Infantil, que mal esperaram a banca “estacionar” nas Unidades Olavo Bilac e Campo Belo para retirar o álbum que foi cuidadosamente preparado pela Escola, para eternizar e compartilhar conhecimento.

Na “viagem” pelos diferentes países, um rico material de tudo o que as crianças conheceram ao longo dos meses: bandeiras dos países, práticas esportivas, pontos turísticos, festas populares, comidas típicas e tradições. Cada cromo ajuda a reviver uma história, relembrar um momento especial e uma atividade que trouxe ainda mais conhecimento, além, claro, de reforçar a proposta de que aprender é sempre divertido!