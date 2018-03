A caminho do ENEM

Ultrapassar os próprios limites, vivenciar histórias de superação, enfrentar desafios diários e, finalmente, sair fortalecido, não só para os exames que garantem o ingresso na universidade, mas preparado para a vida. Esse foi o enredo dos alunos do Ensino Médio do Colégio Magno ao longo dos três anos e que está bem próximo de um final feliz.

Para relaxar e aliviar o estresse, a equipe de Educação Física preparou uma atividade com muita adrenalina, na qual os alunos tinham o desafio de saltar de um grande bungee jump no Ginásio de Esportes. O objetivo é mostrar que “tudo vale a pena quando a alma não é pequena” e que sempre é possível se superar.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A turma também teve momentos de pura integração durante o lanche oferecido pela Escola e uma semana inteira dedicada ao ENEM, que ajudou a promover a última revisão de conteúdos antes do exame.

Para encerrar as atividades, um bate-papo com os coordenadores e a exibição do curta-metragem O Circo Borboleta, que trouxe lições que eles já entenderam bem: a superação de limites e a persistência.