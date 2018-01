A parceria entre o Colégio Magno e a Google For Education continua a todo vapor. Além do programa de capacitação, que já apresentou novas soluções e ferramentas para mais de 150 educadores e para toda a equipe administrativa, e do uso intenso do Google Classroom (Sala de Aula Google) da Educação Infantil ao Ensino Médio, a Unidade Campo Belo inicia o segundo semestre como a primeira 100% Google – um caminho que já está sendo percorrido pelas demais Unidades e deve ser concluído no início de 2017, quando o Colégio, por sugestão da própria companhia de tecnologia, se tornará escola-modelo Google e referência mundial.

Essa iniciativa traz para dentro do Magno o que há de mais moderno e seguro no mundo. Alunos, professores e funcionários passam a trabalhar na nuvem; ou seja, não é mais necessário instalar programas e aplicativos no computador para executar diferentes tarefas. Com o computador “nas nuvens”, todos podem acessar e compartilhar trabalhos em qualquer lugar.

O Magno investiu em Chromebooks (computadores que trabalham no ambiente Google) para que os alunos produzam mais e se preocupem menos, já que o equipamento é inicializado em menos de 10 segundos e há várias camadas de segurança para mantê-lo protegido contra vírus, sem falar da vantagem da mobilidade, cada vez mais vital nos tempos modernos.