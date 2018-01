VIII Congresso do Instituto Cultural Lourenço Castanho

O VIII Congresso ICLOC de Práticas na Sala de Aula, realizado no dia 14 de maio de 2016, no Colégio Dante Alighieri, foi novamente um grande sucesso.

Educadores de escolas públicas e particulares apresentaram 649 trabalhos, distribuídos em 164 diferentes sessões, nesse importante espaço para registro e troca de práticas e vivências dos docentes.

Foram apresentadas 55 sessões em cada um dos 3 horários de apresentações. Ao todo, mais de 7450 inscrições foram feitas por aproximadamente 3280 educadores de todo o Brasil.

A professora Gilcemara Pereira, da escola Meu Castelinho, presente na sessão 52, que debateu o tema ‘espaços maker’, defende que a atualização profissional é muito importante. “Tem muitas coisas para aprimorar nas escolas, em relação a esse novo trabalho (espaços maker) . É uma novidade que muitas não têm por falta de estrutura. Eu participo desde o III Congresso e a cada ano eu pego um tema diferente, gosto muito daqui.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Um dos trabalhos apresentados na sessão 82 teve como título “Neurociência na escola. Conhecer esse assunto faz diferença na hora de aprender?”. Segundo a professora que apresentou a prática letiva, Adriessa Aparecida dos Santos, “…os alunos entendem por si mesmos que são capazes de aprender qualquer coisa. Nós temos infinitas possibilidades de percorrer caminhos diferentes por meio de nossos neurônios, por isso o aprendizado é sempre efetivado”.

Em entrevista às alunas da Oficina de Comunicação da Escola Lourenço Castanho, Beatriz Bim e Malú Oliveira, o diretor Alexandre Abbatepaulo, quando perguntado sobre a evolução do Congresso ao longo dos anos, disse que o sucesso do evento se deve a “não ser um congresso teórico e sim, o único congresso de práticas.” Em outra entrevista, a aluna Paula Priore conversou com a representante da Microsoft no evento, Julciane Rocha, que falou do trabalho da empresa voltado à formação dos professores. “A formação mostra como a tecnologia pode estar na sala de aula ajudando o professor a ganhar tempo e ajudando o aluno a aprender melhor”. Confira aqui a integra das entrevistas .

Além das sessões, várias atrações receberam os educadores durante todo o Congresso. As escolas técnicas FECAP, Liceu e Centro Paula Souza trouxeram alunos para apresentar, nos estandes das instituições, trabalhos por eles realizados. O SENAI também marcou presença com seu espaço Nonomundo, um laboratório itinerante de nanotecnologia, enquanto alunos do curso técnico de Regência da ETEC Artes apresentou o espetáculo musical “Acalantos”.