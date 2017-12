Sustentabilidade é tema de trabalho no Ensino Médio

Questões sociais e ambientais relacionadas ao consumismo, conceitos de sustentabilidade e desenvolvimento foram discutidas entre os alunos do primeiro ano do Ensino Médio, em 2016. Por meio de vídeos e filmes, os alunos expressaram suas opiniões acerca do assunto abordado.

O vídeo “Story of stuff”, desenvolvido por Annie Leonard, foi apresentado para que os alunos fizessem interferências sobre o conteúdo do título. Posteriormente, temas sobre questões de preservação, consumo de recursos naturais e outros foram levantados.

Atividades de leitura e intepretação de texto, sugeridas pelo material didático, foram realizadas para tratar do impacto da ação humana no meio ambiente e da possibilidade de um modelo de desenvolvimento sustentável.

Complementando a atividade, os alunos dividiram-se em grupos para escolher um filme cujo tema abordasse questões de sustentabilidade. Começaram, então, a elaborar uma apresentação oral sobre o assunto, relacionando a situação ambiental atual e propondo sugestões de ações para uma Escola ou um mundo mais “verde”.

Para relacionar-se com o componente curricular, pesquisas em revistas e jornais de língua inglesa com conteúdos relacionados ao tema foram feitas, e os resultados obtidos foram incluídos na apresentação.

Filmes sobre sustentabilidade também foram sugeridos para consulta: Wall-E, The day after tomorrow, Food Inc.,Tarzan, Lorax, Finding Nemo, Rio e Over the hedge.

Selecionado o filme, os alunos tiveram que escolher um trecho e justificar na apresentação, assim como, pesquisar referências sobre o assunto, utilizando fontes pré-selecionadas, estabelecendo relação entre o filme e um artigo, com um vocabulário específico e estruturas gramaticais trabalhadas em sala.

Além disso, a turma realizou uma atividade sobre o filme Erin Brockovich, que reflete sobre os impactos causados no meio ambiente, levantando hipóteses sobre sua relação com o tema “desenvolvimento sustentável”. Questões sobre poluição e distribuição de água contaminada foram propostas para os alunos responderem.

Para tratar do consumismo, produção e tratamento do lixo e impacto ambiental e social, o filme Lixo Extraordinário foi sugerido.

Em seguida, os alunos apresentaram os trabalhos para a sala.