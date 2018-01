Conhecendo as estruturas dos poemas

Os alunos do 3º ano do Ensino Fundamental fizeram atividades com um tema muito importante para o aprendizado: poemas. Um dos objetivos era ampliar o repertório deles com discussões sobre diferentes gêneros literários. A professora Paula Machado de Barros afirmou: “As atividades realizadas ao longo da sequência priorizaram a apreciação, cuidando também da compreensão, da composição e dos aspectos estilísticos dos poemas”.

Quando cursaram o 2º ano, os alunos fizeram um estudo sobre poemas. Iniciaram a prática através de um bate-papo com as professoras e contaram o que sabiam sobre o tema. Alguns falaram que havia presença de rimas e que eram feitos em “linhas curtas”. Após essa conversa, a professora passou para os alunos as principais características do poema, seu formato e alguns poetas fundamentais. Quando concluíram esses procedimentos, os alunos fizeram atividades de produção de texto, mostrando seu aprendizado sobre poema.

Os alunos tiveram aulas de leitura compartilhada em que leram o livro “Poesia de cada dia” e, em seguida, fizeram um glossário poético que mostrava definições de poesia, como, por exemplo, o que é quadrinha, sexteto, rimas, estrofes, entre outras. Eles fizeram suas próprias quadrinhas (um tipo de poema) com rimas no segundo e no quarto versos e apresentaram para os colegas de classe.

As professoras mostraram o vídeo do autor Pedro Bandeira declamando o poema “Mais respeito, eu sou criança!”. Nessa apresentação, foi destacado como o autor se expressava para contar o poema. Havia muito sentimento e expressões faciais em cada palavra dita. Após esse vídeo, os alunos leram o poema e fizeram entonações nas palavras necessárias, fazendo expressões faciais para dar mais sentido ao poema lido.

O gênero “poemas” foi desenvolvido no 2º semestre de 2016 em todas as turmas do Fundamental I. Durante uma semana, no horário de intervalo, os alunos declamaram em grupos ou individualmente seus próprios poemas ou poemas escolhidos.