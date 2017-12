Como fazer um livro? – Alunos da Educação Infantil realizam reescrita coletiva

Com o propósito de favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e levá-las a entender estruturas narrativas, os alunos do Infantil 5 desenvolveram métodos para interpretar, reproduzir e narrar histórias.

Para iniciar a atividade, os alunos foram apresentados ao livro “Volta ao mundo em 52 histórias”. O conto escolhido para dar início ao processo foi “A festa no céu”, que fala sobre uma festa que irá acontecer no céu, mas apenas animais que voam podem participar. Quando o sapo descobre essa condição, resolve enganar o Urubu, e entra em seu violão para poder participar também, mas mesmo assim é pego ao retornar da festa.

Existem duas versões do conto “A festa no céu”: uma brasileira com o personagem sapo, e outra africana, com a personagem tartaruga. Os alunos fizeram comparações das duas versões, analisaram as diferenças e semelhanças que há entre elas, e escolheram qual versão iriam reproduzir.

Para a reprodução da história, as professoras fizeram perguntas como, por exemplo: “Como ele(ela) foi até o céu? E depois, ele (ela) também conseguiu voltar da festa dentro do violão?”, fazendo com que os alunos respondessem e dessem sentido à história. Para facilitar esse processo, foram disponibilizados materiais para compor a apresentação dos alunos, como violão, asas, tecidos e EVAs.

Continuando com a sequência, os alunos fizeram a leitura do livro “Cinco histórias de cinco continentes”. Quando os contos eram lidos, os alunos eram desafiados a identificar o país de origem no mapa-múndi.

O lançamento do Livro de classe aconteceu na reunião de pais. Os alunos contaram o processo do livro, as histórias, mostraram suas ilustrações e assinaram em seus livros, que foram entregues para os responsáveis.